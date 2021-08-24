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В мире24 августа 2021 11:08

МИД Украины опроверг информацию о "захваченном" в Афганистане украинском самолете

Ранее сообщалось, что неизвестные вывезли на лайнере других пассажиров в Иран
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Украины опроверг информацию о "захваченном" в Афганистане украинском самолете

МИД Украины опроверг информацию о "захваченном" в Афганистане украинском самолете

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли появившиеся накануне сообщение о якобы «угнанном» в Кабуле украинском самолете, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», - заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее появилось сообщение со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, что в минувший вторник, 17 августа, неизвестные якобы захватили украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины. Сообщалось, что неизвестные вывезли на лайнере других пассажиров в Иран. При этом не было никаких уточнений о том, чем закончился инцидент. Кроме того, говорилось, что последующие три попытки по эвакуации граждан также не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.