Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Черногории ужесточили условия въезда для иностранных граждан. Такое решение было на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как говорится в заявления правительства страны, со вторника, 24 августа, для въезда Черногорию потребуются сертификат о вакцинации от COVID-19 одной или обеими дозами, справка о перенесенном коронавирусе не более 180 дней назад, отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан не более чем за 72 часа, или же отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.

Уточняется, что справки не пригодятся гражданам при въезде в страну из Албании, Косово, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, однако это послабление относится только к гражданам данных государств. Россиянам необходимо будет предъявить один из четырех указанных документов независимо от того, откуда они въехали в страну.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Черногория открыла свои границы для иностранных путешественников в мае этого года.