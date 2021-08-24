Водитель, сбивший насмерть 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, арестован

Полиция арестовала виновника аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде арестован водителя автомобиля Mitsubishi Outlander, который насмерть сбил школьника. Об этом сообщает издание Newsnn со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета России.

Трагедия произошла в День города, 21 августа, на проспекте Гагарина. 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, однако в этот момент его сбил водитель иномарки, который пролетел на красный свет. В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Как рассказали в СК, 33-летнийт мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Своей вины в случившемся он не стал отрицать и уже дал признательные показания.

В настоящее время в отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Расследование данного инцидента под контроль уже взяла местная прокуратура.