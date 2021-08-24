В Мосгорсуде объявлена эвакуация из-за оповещения о ЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 24 августа, в Московском городском суде объявлена эвакуация сотрудников и посетителей в связи с тем, что в здании сработали системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

«В Мосгорсуде сработала система оповещения о ЧС, проводится экстренная эвакуация», - приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда.

Лазарев уточнил, что работа Мосгорсуда была приостановлена после «поступления в суд сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве». На данный момент эвакуировано свыше 100 сотрудников и посетителей основного и апелляционного корпусов здания суда.

Напомним, волна минирований продолжается в России с ноября 2019 года. Неизвестные злоумышленники отправляют электронные письма с угрозами взрыва зданий судов, торговых центров, станций метро, школ, детских садов, а также аэропортов и самолётов во всех регионах страны.