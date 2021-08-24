Тюменские школы готовы к новому учебному году

Многие школы региона получили новое оборудование, позволяющее использовать современные образовательные технологии. Фото: Правительство Тюменской области

Работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году в Тюменской области выполнена в полном объеме. Все школы прошли процедуру приемки. Об этом доложил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на очередном онлайн-заседании регионального правительства.

«По итогам 2021 года будут введены в эксплуатацию 8 школ более чем на 4 тысячи мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тысячи 700 мест, треть из которых – ясельные», – сообщил Алексей Райдер. На строительство и реконструкцию объектов образования в текущем году выделено 4 млрд 945 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 4 млрд 805 млн рублей.

Кроме того, многие школы региона получили новое оборудование, позволяющее использовать современные образовательные технологии. В частности, 19 школ в десяти муниципалитетах региона оснащены компьютерным, мультимедии ным и презентационным оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Еще 136 школ в шести городах и районах оборудованы внутреннеи ИТ-инфраструктурои для безопасного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Численность первоклассников в Тюменской области в 2021 году увеличилась на 5 тыс. человек и составит 26,3 тыс. человек. Общее количество школьников выросло на 11,3 тыс. человек, причем не только за счет областной столицы, но и в муниципалитетах региона. Количество воспитанников детских дошкольных учреждений увеличилось на 1,6 тыс. ребят.

Но наибольший рост количества воспитанников – на 16,8 тыс. человек – показывает сфера дополнительного образования, отметил Алексей Райдер. «Это реальная цифра, отражающая количество, как сейчас принято говорить, уникальных получателей услуг», – подчеркнул директор департамента.

В День знаний 1 сентября в школах региона пройдут праздничные линеи ки и торжественные классные часы, а также Всероссии скии единыи урок, посвященный Году науки и технологии .