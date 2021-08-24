Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 11:42

Депутат Сухарев предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов

Политик отметил, что это поможет снизить число финансовых махинаций
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Депутат призвал запретить оформлять кредиты дистанционно

Депутат призвал запретить оформлять кредиты дистанционно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить дистанционные электронные способы выдачи кредитов. Соответствующий документ он направил на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

В письме законодатель рассказала, что получает множество жалоб россиян, которые рассказывают, что мошенники взяли кредиты на их имя. Как правило, преступники, взламывают личные аккаунты граждан и дистанционно берут на чужое имя займы. Сами же пострадавшие могут узнать об этом только после того, как судебные приставы спишут деньги с их счета.

«В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — цитирует текст обращения RT.

Политик уверен, что такие меры помогут снизить число финансовых махинаций и обезопасить граждан от злоумышленников, передает ОТР.