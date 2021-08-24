Депутат Сухарев предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов

Депутат призвал запретить оформлять кредиты дистанционно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить дистанционные электронные способы выдачи кредитов. Соответствующий документ он направил на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

В письме законодатель рассказала, что получает множество жалоб россиян, которые рассказывают, что мошенники взяли кредиты на их имя. Как правило, преступники, взламывают личные аккаунты граждан и дистанционно берут на чужое имя займы. Сами же пострадавшие могут узнать об этом только после того, как судебные приставы спишут деньги с их счета.

«В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — цитирует текст обращения RT.

Политик уверен, что такие меры помогут снизить число финансовых махинаций и обезопасить граждан от злоумышленников, передает ОТР.