G20 проведет чрезвычайный саммит по Афганистану в сентябре 2021

Представители Большой двадцатки (G20) встретятся в сентябре на чрезвычайном саммите.

Представители Большой двадцатки (G20) встретятся в сентябре на чрезвычайном саммите. Членам правительств и главам центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой предстоит обсудить ситуацию с движением “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация).

Чрезвычайный саммит состоится на первой или третьей неделе сентября, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Il Giornale. Формат мероприятия еще не определен - оно может пройти как очно в Риме, так и в режиме видеоконференции. Главный вопрос, который обсудит G20 - как способствовать тому, чтобы в будущем правительстве Афганистана присутствовали люди, не имеющие отношения к "Талибану".

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 августа боевики движения “Талибан” захватили власть над Афганистаном. Они уже ведут переговоры с другими странами, пытаясь выстроить внешнеполитические отношения. Например, накануне талибы заявили, что надеются установить хорошие отношение с Японией, а также рассчитывают на то, что через какое-то время посольство Токио в Кабуле возобновит свою работу.