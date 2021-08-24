Маркетолог дала советы, как выгодно одеть детей к школе Фото: Евгения ГУСЕВА

Маркетолог и кандидат экономических наук Елена Пономарева дала советы родителям, как выгодно приобрести одежду детям к школе.

Если нет определенных стандартов и требований к одежде (конкретный магазин, ателье), то стоит рассмотреть возможность покупки школьной одежды с рук.

- Дети очень быстро растут в средней школе. Если покупать одежду на сайтах с частными объявлениями, то можно обновлять гардероб каждый семестр. А когда рост замедлится, то имеет смысл закупаться в маркетплейсах, - советует Пономарева в беседе с NEWS.ru.

Стоит предложить ребенку добавить в корзину все понравившиеся вещи, а потом прибегнуть к психологической уловке. Попробовать уговорить его выбрать что-то похожее, но по более привлекательной цене: на маркетплейсах есть для этого специальный раздел «похожие товары».

Стоит помнить о конкуренции между крупными интернет-площадками. Часто одни и те же товары там могут иметь разные цены. Это тоже хорошая возможность сэкономить.

Еще один совет - не спешить закупить все разом. Целесообразно подкупать вещи постепенно.