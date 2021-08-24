Зеленский назвал всех украинцев "одной большой семьей"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на мероприятии в честь 30-летия независимости страны. Он рассказал, какими должны быть отношения между украинцами, живущими на разных территориях.

Зеленский отметил, что украинцы, живущие на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, по-прежнему остаются украинцами. Сила украинского народа – в гражданах страны всех национальностей, добавил глава государства.

“Мы семья. И единственное, что может нас разделять – это щедро накрытый стол”, - заявил президент.

По его словам, жители Крыма и Донбасса могут бояться открыто заявить о желании вернуться в состав Украины. Но это не значит, что они об этом не думают, считает Зеленский.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты скептически настроены относительно будущего независимой Украины. Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв предрек стране распад, если она не сменит курс, которому следовала 30 лет.