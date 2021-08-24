Белоруссия возобновляет ежедневные железнодорожные рейсы из Бреста в Москву Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Белоруссия возобновляет железнодорожные рейсы из Бреста в Москву, сообщает пресс-служба «Белорусской железной дороги» (БЖД).

«С 1 сентября 2021 года начинается ежедневное сообщение поезда № 28/27 Брест – Москва. Поезд будет следовать через станцию Барановичи – Полесские», – сказано на сайте БЖД.

Из Москвы поезд отправится 2 сентября 2021 в 23:30 и прибудет в Брест в 14:46 3 сентября 2021. В БЖД отметили, что поехать в российскую столицу из Бреста и обратно смогут только граждане России и Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, 30 апреля 2021 из Москвы с Белорусского вокзала в Минск отправился первый поезд «Ласточка». Два пятивагонных поезда холдинга РЖД в премиальной комплектации курсируют между российской и белорусской столицами два раза в день.

Напомним, первые поездки в стартовом режиме между Москвой и Минском начались еще в начале апреля текущего года.