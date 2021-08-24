Кремль: тема вывода войск из Афганистана обсуждалась на саммите РФ - США до обострения ситуации

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Тема вывода американских войск из Афганистана обсуждалась на саммите России - США еще до обострения ситуации в исламской республики. Такое заявление во вторник, 24 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь можно сказать одно: действительно, тогда еще, когда не случился этот афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент предстоящего окончания вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но, конечно же, нюансы мы как правило не транслируем в публичной плоскости - так не принято», - заявил представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером якобы выступил против военного присутствия США в Средней Азии и Афганистане.

Кроме того, Песков сообщил, что члены семей российских дипломатов были заранее вывезены из Афганистана.