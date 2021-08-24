Кремль: США не смогут переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на другого

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон не сможет переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на кого-то другого. Такое заявление во вторник, 24 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал вопрос, может ли появившуюся ранее в СМИ информация о том, что президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером якобы выступил против военного присутствия Штатов в Средней Азии и Афганистане, иметь цель переложить ответственность за вывод американских войск на другую сторону.

«Здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что президенты России и США в ходе июньского саммита в Женеве обсуждали тему вывода американских войск из Афганистана.