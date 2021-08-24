Кремль: правительство занимается решением вопроса с ценами на продукты на постоянной основе

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с ценами на продукты в России непростая и требует внимания, однако правительство страны занимается решением этого вопроса на постоянной основе. Такое заявление во вторник, 24 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами, на этот счет есть прямое поручение президента России» - отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что цены на продукты в стране растут из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, а также из-за различных внутренних проблем. «И тем, и другим правительство занимается. Но действительно ситуация непростая, и в этой связи правительство занимается этим на постоянной основе», - отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на перевозки внутри и за пределами России. Согласно их данным, подорожание составило от 10% до 160%. Кроме того, представители бизнеса сообщили о нехватке свободного транспорта.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 24 августа, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры, способные снизить стоимость услуг по перевозке продуктов в России.