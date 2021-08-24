Политолог объяснил, как будет действовать Россия при расторжении транзита газа с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал, что будет, если Украина решит полностью ограничить транзит российского газа. По мнению эксперта, никаких проблем не возникнет, так как у нашей страны есть иные пути для поставок голубого топлива.

- Если Украина откажется от этого, то у нас есть много других возможностей по поставкам газа, - рассуждает эксперт.

Он напомнил, что Россия рассчитывает не только на «Северный поток – 2», но и на другие каналы.

- Плюс у нас хорошо сейчас налажены поставки через СПГ. И нарастить объемы в случае чего — я не вижу проблем, — сказал политолог в беседе с Life.ru.

Текущий контракт с Украиной на транзит истекает в 2024 году. В ближайшее время встанет вопрос либо о его расторжении, либо о пролонгации.

Россия готова пользовать украинским транзитом только в том случае, если покупателей устраивает цена.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что есть Киев не захочет продлевать соглашение на транзит российского газа, Москва обойдется и без него.