Песков: Новые дополнительные выплаты в России получат только пенсионеры и военные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие категории граждан могут рассчитывать на новые выплаты от государства. Эту тему он осветил на встрече с журналистами во вторник, 24 августа.

По словам Пескова, новых дополнительных единовременных выплат иным категориям россиян, кроме пенсионеров и военных, пока не предвидится. В правительстве пока решили поддержать эти категории граждан, остальные же могут получить иные выплаты в зависимости от своего статуса.

“Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно”, - напомнил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пенсионерам решили выплатить по 10 тысяч рублей в связи с тем, что индексация пенсий, запланированная в конце прошлого года, не поспевает за ростом цен. Дополнительная выплата направлена на то, чтобы реальные доходы пенсионеров в 2021 году не снизились.