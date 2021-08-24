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В мире24 августа 2021 13:36

Политолог оценил перспективу создания совета для управления Афганистаном

Совет может заменить президента страны
Елена АКИМОВА
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Политолог оценил перспективу создания совета для управления Афганистаном

Политолог оценил перспективу создания совета для управления Афганистаном

Фото: REUTERS

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович оценил информацию о намерении руководства движения «Талибан»* сформировать совет из 12 человек для управления страной.

Пока данные сведения распространяются только в американских СМИ, сами талибы не выносят данные планы на всеобщее обсуждение.

Эксперт отмечает, что пока довольно сложно судить о перспективах идеи. Это может быть коллегиальный орган во главе государства, который будет принимать важные решение. Он заменит должность президента страны.

-Вопрос - будет ли помимо него существовать кабинет министров, потому что именно о его инклюзивности шла речь, - отметил Мендкович в беседе с "Известиями".

Коллегиальный орган предполагает принятие решений большинством голосов или по принципу единогласия в парламентском устройстве. Скорее всего, между членами группы будут четко распределены полномочия и сектора, за которые они несут ответственность.

Политолог напомнил, что в прошлый приход талибов к власти в стране было принято решение разделить верховную власть и власть кабинета министров.

- Тогда правительство находилось в Кабуле, а высшее руководство во главе с муллой в Кандагаре. Не исключено, что на этот раз будет что-то подобное, - отметил политолог.

Ранее талибы пригрозили США последствиями, если они не выведут войска из Афганистана до 31 августа. Задержка американских войск в стране будет расценена как расширение оккупации, сказал представитель боевиков.

Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск с баз в Афганистане 25 апреля 2021 года. Президент США Джо Байден заявлял, что вывод американских войск завершится 31 августа 2021.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.