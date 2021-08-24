Тува и Ингушетия стали регионами с самым высоким уровнем бедности в России

АЗС в пограничном поселке Эрзин, Республика Тува. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Минтруд подсчитал уровень бедности в России. Как рассказал замдиректора департамента информационных технологий ведомства Андрей Лебедев на сессии форума Сообщество, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 миллиона граждан с доходами ниже прожиточного минимума - это 12,1% от всех россиян.

Самый высокий уровень бедности при этом был зафиксирован в таких регионах, как Тува (34,1%), Ингушетия (30%) и Кабардино-Балкарская республика (24,2%). Наименьший уровень бедности (от 5 до 10%) зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской и ряде других областей.

Выход из бедности, по мнению Лебедева, кроется в максимально эффективной занятости - то есть, в регионе должна быть такая социально-экономическая политика, чтобы даже студент мог найти достойную работу.

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне назвали бедность одной из главных причин разводов в России. Такие результаты показал опрос, проведенный ВЦИОМ.