Белый дом: США и союзники за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и союзники за сутки эвакуировали из Кабула свыше 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек. Такие данные приведи в Белом доме.

«Примерно 21 600 человек были эвакуированы из Кабула с 3:00 по времени восточного побережья 23 августа по 3:00 по времени восточного побережья сегодня (24 августа). С 14 августа мы вывезли примерно 58 700 человек. С конца июля - 63 900 человек», - говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, опубликованном в Twitter.

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что часть граждан Афганистана, которых американские власти эвакуируют из захваченной боевиками радикального движения «Талибан»* республики, будут временно размещены на военных базах Рота и Морон-де-ла-Фронтера, расположенных в Испании.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.