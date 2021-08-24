В Госдуме поддержали ужесточение правил дистанционной выдачи кредитов Фото: Анастасия Осипова

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение ограничить дистанционные способы оформления кредитов.

В последнее время становится все более актуально ужесточение в данном вопросе. Из-за простоты процедуры люди становятся жертвами мошенников.

- Зачастую это происходит с участием недобросовестных агентов кредитно-финансовых организаций. Заключение такого договора — достаточно сложный процесс, но мошенники находят способы, - рассуждает в беседе с RT Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что над решением проблемы думают уже давно и поступало несколько инициатив. В частности, ввести ограничение на выдачу кредитов по заявлению человека. До тех пор пока он не напишет обратное заявление, ему не смогут выдавать кредиты.

- Но это очень сложный способ, так как направить заявление во все кредитные учреждения проблематично. А вот ограничение дистанционных способов выдачи – это более жизнеспособно. Я поддержу коллегу, - говорит депутат.

Светлана Бессараб соглашается, что дистанционные сервисы очень удобны, но несут в себе высокие риски.

- Возможно, стоит ввести не полный запрет, а усиление квалифицированной подписи гражданина. Необходимо повысить именно цифровую безопасность такой сделки, - заключила собеседница издания.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ограничение дистанционных электронных способов оформления кредитов. Это позволит снизить преступность в данной сфере.