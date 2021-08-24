Депутат Боярский поддержал идею ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

В ГД поддержали идею ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал предложение ОНФ ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров.

«Бороться с подменными номерами нужно... Что касается ответственности за сам процесс подмены — да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий», — приводит слова депутата RT.

Политик добавил, что совместно с Минцифры эта проблема уже прорабатывалась.

«Особенно беспокоит подмена номеров, происходящая за пределами России. Как правило, именно оттуда идут мошеннические звонки. Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню. Это то, что уже сейчас готовится к реализации», — добавил Боярский.

Напомним, ранее Общероссийский народный фронт предложил ввести уголовную ответственность за махинации с телефонными номерами. В частности, речь идет о наказании за организацию сервисов по подмене номеров, передает ФАН.