WP: директор ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла Талибана* Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провел в минувший понедельник, 23 августа, тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения «Талибан»* Абдул Гани Барадаром.

Как передает газета The Washington Post со ссылкой на источник, президент США Джо Байден направил главу ЦРУ в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. Центральное разведывательное управление, как отмечает издание, отказалось давать какие-либо комментарии, но, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Напомним, ранее представитель радикального движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин заявил, что США должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают последствия. По его словам, просьбы Вашингтона и Лондона продлить военное присутствие в Афганистане будут расценены боевиками как расширение оккупации. Он также отметил, что ответ будет отрицательным.

*Запрещенная в России террористическая организация