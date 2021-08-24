Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак» изменят под новые штаммы COVID-19, в том числе «дельту». Об этом во вторник, 24 августа, сообщил генеральный директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Да, безусловно», - сообщил гендиректор центра в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, будет ли препарат усовершенствован с учетом появления новых штаммов коронавируса.

Ишмухаметов уточнил, что для этих целей экспертами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта».

Кроме того, центр Чумакова ожидает разрешения на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет в сентябре текущего года.

Напомним, вакцина «КовиВак» была разработана в России в прошлом году центром имени Чумакова. Препарат стал третьей вакциной против коронавирусной инфекции, зарегистрированной на российской территории.