Центр Чумакова ожидает разрешения на третью фазу испытаний "КовиВака" на пожилых пациентах в сентябре 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр Чумакова ожидает разрешения на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВака» на людях старше 60 лет в сентябре текущего года. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Кроме того, гендиректор рассказал, что центр Чумакова рассчитывает с октября этого года увеличить объем производства своей вакцины в два раза, до 2,5 млн доз в месяц. Он также призвал россиян не ожидать появления новых препаратов и вакцинироваться уже зарегистрированными.

«Ни в коем случае ждать ничего не надо, надо использовать те вакцины, которые существуют на сегодняшний день, потому что процесс создания новой вакцины займет какое-то время», - сказал гендиректор центра в эфире телеканала «Россия 24»,

Как писал сайт kp.ru, Ишмухаметов также сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак» изменят под новые штаммы COVID-19, в том числе «дельту», отметив, что для этих целей экспертами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта».