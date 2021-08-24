Онищенко рассказал о рисках заражения коронавирусом в Турции: В два раза выше, чем в России

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Поездки в Турцию в нынешней эпидемиологической ситуации могут быть опасны. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко сравнил уровень заболеваемости коронавирусом между странами. По его словам, если в России на 100 тысяч человек 4 623 заболевших, то в Турции это число почти в 2 раза выше - 7 228 заболевших на 100 тысяч человек.

“И это то, куда мы стремимся поехать, до сих пор это стремление не отпало у наших граждан. Так вот, в Турции практически если не в два раза, то процентов на 60 эпидпроцесс интенсивнее идет”, - заявил Онищенко в ходе онлайн-брифинга.

Бывший главный санитарный врач посоветовал выбирать для отдыха более безопасные варианты. Например, собственный загородный участок или путешествие по России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре в России может начаться четвертая волна заболеваемости коронавирусом. Она связана с тем, что дети, которых пока редко прививают, пойдут в школу.