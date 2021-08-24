МИД Венгрии: Будапешт готов осенью заключить 15-летний договор с "Газпромом" на поставку газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт рассчитывает текущей осенью заключить новый долгосрочный договор с «Газпромом» на поставки газа. Об этом сообщил глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, уточнив, что договор будет рассчитан на 15 лет.

«Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом"», - заявил глава МИД Венгрии во вторник, 24 августа, на пресс-конференции по итогам переговоров российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сиярто сообщил, что на сегодняшний день Венгрия уже на заключительном этапе, отметив, что в минувший понедельник, 23 августа, в Санкт-Петербурге обсудили последние подробности этого договора с генеральным директором «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями», - добавил венгерский министр.

Глава МИД также заявил, что Будапешт считает правильным решение построить газопровод «Турецкий поток» с ответвлением через Сербию в Венгрию. Как он отметил, это даст возможность поставки 8,5 млрд куб. м газа в республику. «У нас тендер в сентябре на бронирование мощностей будет объявлен», - заявил он.