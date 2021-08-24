Чижов: действия США в Афганистане не вызывают положительной реакции у Европы и союзников Вашингтона

Владимир Чижов заявил, что действия США в Афганистане не вызывают положительной реакции у Европы и союзников Вашингтона Фото: REUTERS

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию в Афганистане.

- Я бы не сказал, что речь идет об угрозе нового миграционного кризиса (в Европе), — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что действия Соединенных Штатов Америки на территории Афганистана не вызывают положительной реакции ни среди стран Запада, ни среди ближайших союзников Вашингтона.

Ранее появилась информация, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провел тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения "Талибан"* Абдул Гани Барадаром. Президент США Джо Байден направил главу ЦРУ в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. Центральное разведывательное управление, как отмечает издание, отказалось давать какие-либо комментарии, но, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.