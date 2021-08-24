В Росприроднадзоре заявили о необходимости модернизировать водоканалы

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минстрой разработал программу, которая позволит решить проблему загрязнения водных объектов России. Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого предстоит модернизировать очистные сооружения в стране.

Радионова напомнила, что ливневые стоки - это основной загрязнитель морской воды. В России они нуждаются в масштабной реконструкции, так как 27 субъектов страны имеют очистку сточных вод не более 10%, пишет ТАСС.

“Это очень большая цифра, мы получаем серьезную нагрузку на водные объекты”, - прокомментировала глава Росприроднадзора.

По словам Радионовой, неочищенные сточные воды сливаются в реки, а в некоторых населенных пунктах напрямую в море. Программа, разработанная Минстроем, должна решить эту проблему в течение 3 лет, по истечению которых акватория России значительно очистится.

Как ранее писал сайт kp.ru, томские ученые проанализировали концентрацию микропластика в реках России. Это еще один важный экологический вопрос, который пытаются решить в мире, так как загрязнение рек и океанов микропластиком угрожает жизни рыб и других водных обитателей.