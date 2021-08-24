За 2021 год в Москве произошло 55 аварий с участием электросамокатов

В 2021 году электросамокаты стали очень популярны у россиян, особенно в крупных городах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году электросамокаты стали очень популярны у россиян, особенно в крупных городах. Однако это не такой уж безопасный способ передвижения - как рассказали в МВД России, за 7 месяцев этого года только в Москве произошло 55 ДТП с участием этого вида транспорта.

Еще в июле правоохранители сообщали о росте на 195% числа аварий с участием электросамокатов на территории РФ с начала года. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в результате таких ДТП 2 человека погибли. Еще 57 получили травмы.

Чаще всего аварии случаются на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них - до 80% ДТП происходит в этих местах.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выступил за внесение изменений в ПДД. По его мнению, в правила нужно добавить “средства индивидуальной мобильности” и отнести к ним, кроме электросамокатов, также гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электроскейтборды и им подобные устройства.