Завершить работы на газопроводе планируют осенью 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист объяснил, почему запуск «Северного потока-2» не приведет к сильному снижению цен на газ в Европе

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил, как сильно изменятся ли цены на газ в Европе после запуска «Северного потока-2».

Газопровод может быть запущен уже до конца 2021 года. На этом фоне цены на голубое топливо несколько снизились, но, по мнению экономиста, это кратковременный эффект.

В будущем работа газопровода не будет оказывать столь сильного влияния на ситуацию на рынке.

- Цены в Европе уже немного снизились. Но это обусловлено тем, что новые поставки изменят баланс спроса и предложения на рынке. Но я думаю, что эффект это кратковременный, новостной, - заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что объемы поставок пока останутся прежними. Открытие еще одной нитки газопровода не изменит ситуации на рынке, ее может изменить только возрастающий спрос.

- Ведь газ покупают не потому, что появился новый газопровод, а потому, что он нужен, - заключил эксперт.

"Газпром" планирует запуск "Северного потока -2" уже в октябре 2021 года. Объем экспорта по новому трубопроводу может составить до конца 2021 года более пяти миллиардов кубометров газа, сообщает Пятый канал.