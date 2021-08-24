ООН просит Польшу принять мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией

Рост нелегальной миграции на границах Белоруссии с другими странами произошел после острой международной реакции на посадку пассажирского самолета Ryanair Фото: REUTERS

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось к Польше в связи ситуации с беженцами на границе. В страну из Белоруссии пытаются попасть беженцы.

УВКБ выразило обеспокоенность из-за ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны. Уже 16 дней там находятся 24 мигранта, которые пытались перейти из одной страны в другую. Однако сейчас польские пограничники не пускают их в Польшу, а белорусские не дают вернуться назад.

“Из нашей информации следует, что эта группа состоит в основном из людей из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые представители этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о своем намерении ходатайствовать о предоставлении убежища”, - говорят в УВКБ.

Ведомство просит Польшу предоставить этим людям доступ в страну и оказать им всю необходимую помощь - медицинскую, юридическую и психологическую.

Рост нелегальной миграции на границах Белоруссии с другими странами произошел после острой международной реакции на посадку пассажирского самолета Ryanair. 23 мая 2021 года он экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту в это время находился бывший главред признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого после экстренной посадки сразу же задержали.

Многие страны после этого ввели против Белоруссии ограничительные меры. В ответ на это президент Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. После этого контроль за границами с белорусской стороны был ослаблен. Как писал сайт kp.ru, Литва была вынуждена в связи с этим ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.