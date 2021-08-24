Депутат Хинштейн поддержал предложение об уголовном наказании за подмену телефонных номеров

Хинштейн поддержал предложение об уголовном наказании за подмену номеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по информационной политике поддерживает любые инициативы. направленные на борьбу с киберпреступностью. Об этом заявил председатель комитета Александр Хинштейн, комментируя предложение ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров.

«Действительно использование подменных номеров сегодня – один из основных механизмов обмана граждан. Любое введение уголовной ответственности – это процесс, который требует в обязательном порядке вовлечения не только депутатов, но и правительства, верховного суда, юридического сообщества, поэтому это вопрос, который предстоит решать еще при обсуждении с коллегами», - цитирует депутата Газета.ru.

Хинштейн также добавил, что в первую очередь необходимо создать техническую невозможность использования поддельных номеров. И в настоящее время специалисты как раз работают над этим.

Напомним, ранее предложение Общероссийского народного фронта ввести уголовное наказание за махинации с телефонными номерами поддержал депутат Сергей Боярский. В интервью RT он отметил важность борьбы с такими нарушениями.