Талибы* запретят эвакуацию из Кабула с сентября 2021 года

"Талибан"* запретит эвакуацию из Кабула с сентября 2021 года Фото: REUTERS

Официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид сообщил, что талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 2021 года. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам Муджахида, радикалы уже перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту, и пропускают только иностранных граждан.

- Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев, — сообщил он.

23 августа все рейсы в аэропорту Кабула были приостановлены до дальнейших распоряжений. Как отмечалось, такие меры были приняты из-за большого скопления людей, желающих покинуть Афганистан. В заявлении также говорится о том, что авиационные власти Афганистана "активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее".

Ранее представитель радикального движения "Талибан"* в Катаре Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают последствия. Просьбы США и Великобриатнии продлить военное присутствие в Афганистане будут расценены боевиками как расширение оккупации, подчеркнул он.

*Запрещенная в России террористическая организация