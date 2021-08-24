Онищенко скептически отнесся к информации об универсальном антителе к коронавирусу

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал новость об открытии “универсального антитела”, которое обнаружили американские ученые. По их словам, антитело способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса.

Как отметил Онищенко, разговоры о подобных открытиях он “слышит уже лет 40”. Но пока человек не смог опередить природу и создать антитело, которое защитит от всего, приводит его мнение ТАСС.

“Это немножко противоречит эволюции человеческой: мы так устроены, что в процессе эволюции в контакте с микромиром мы, встречаясь с новой опасной для нас инфекцией, реагируем своим иммунитетом, индивидуальным или популяционным, на конкретный вирус, конкретный микроб. А чтобы от всех сразу защититься - это, конечно, вопрос с точки зрения даже нынешних представлений об иммунологии достаточно спорный”, - прокомментировал Онищенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из США объявили об обнаружении уникального антитела, которое способно бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями.