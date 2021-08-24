Путин: единовременную выплату - 10 000 рублей получат как работающие, так и неработающие пенсионеры

Владимир Путин заявил, что единовременную выплату - 10 000 рублей получат как работающие, так и неработающие пенсионеры Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат работающие и неработающие пенсионеры.

- Одна из приоритетных задач - забота о людях старшего возраста, пенсионерах, здесь нужно решить целый комплекс вопросов. В качестве прямой помощи нужно обеспечить выплату материальной помощи. Именно эта группа населения больше всего провела в домашних условиях. Выплата будет проведена всем пенсионерам, — сказал президент РФ на съезде партии "Единая Россия".