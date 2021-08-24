Видеоагентство RT Ruptly и госархив кинофотодокументов запустили совместный проект

Ruptly и РГАКФД запустили совместный проект «100 значимых событий России XX—XXI веков». ФОТО: RT

Глобальное мультимедийное агентство RT Ruptly и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) запустили совместный проект «100 значимых событий России XX—XXI веков». В рамках сотрудничества специалисты восстановят и отреставрируют архивные записи и создадут яркую коллекцию роликов, посвященных важнейшим событиям в истории Советского Союза и современной России.

«Популяризация аудиовизуальных документов из нашей коллекции, надеюсь, позволит пролить свет на некоторые страницы истории и сделать правильные выводы о тех или иных значимых событиях», — цитирует директора Российского государственного архива кинофотодокументов Наталию Калантарову RT.

Глава Ruptly Динара Токтосунова, в свою очередь, выразила надежду, что подписчики со всего мира смогут увидеть архивные видео, редкие исторические кинохроники, которые помогут им по-новому взглянуть на самые знаменательные события нашей страны.

Отмечается, что в коллекцию попадут кадры Великой Отечественной войны, начала истории освоения космоса в СССР и космической гонки, встречи Никиты Хрущёва и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, президентских выборов в России в 2000 году.