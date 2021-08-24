Владимир Путин поручил разработать программу молодежной занятости в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу молодежной занятости в стране. Поручение было сделано на съезде партии "Единая Россия".

- Сейчас уровень безработицы - 5% и она продолжает снижаться. Но для человека, который не может найти работу - не жарко ни холодно. Важно помочь найти решение для каждого. Есть поручение подготовить программу молодежной занятости, программ для регионов. И прошу партию "Единая Россия" подключиться энергично к реализации этих планов, — сказал российский лидер.