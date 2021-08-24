Путин: Нельзя принуждать к вакцинации и угрожать увольнением

Владимир Путин заявил, что нельзя принуждать к вакцинации и угрожать увольнением Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя принуждать к вакцинации от коронавирусной инфекции и угрожать увольнением.

- Мы гордимся нашими медиками. Много раз уже говорили об этом. Гордимся по праву. Победить коронавирус можем мы только вместе. Главное оружие - вакцинация. Подчеркну - принуждать никого не нужно, тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Нужно уметь убеждать, — сказал российский лидер на съезде партии "Единая Россия".

Ранее Путин сообщал, что были предложения коллег перевести вакцинацию от коронавируса в раздел нацплана, однако депутаты не поддержали эту инициативу, поэтому в этот раздел вакцинация от коронавируса не попала и не является обязательной.Российский лидер отметил, что предотвратить развитие пандемии коронавируса можно только вакцинацией, выразив надежду, что предубеждение граждан будет проходить.