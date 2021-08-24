Путин: на борьбу с лесными пожарами будет выделено 24 млрд рублей

Владимир Путин сообщил, что на борьбу с лесными пожарами будет выделено 24 млрд рублей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что на борьбу с лесными пожарами в стране выделят 24 миллиарда рублей. Глава государства отметил необходимость извлечения уроков из ситуации в стране в этом году.

- Прошу правительство детально отработать этот вопрос, важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении ЧС. Чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами дополнительно выделим еще 24 млрд рублей, — сказал российский лидер на съезде партии "Единая Россия".

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня. Президент отметил, что удалось быстро отреагировать на начало пожаров и большую их часть ликвидировать, но в некоторых местах ситуация остается напряженной из-за трудной доступности.