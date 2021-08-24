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Политика24 августа 2021 18:18

Путин призвал банки вернуть деньги из пособий, которые списали за долги

Глава государства также предложил на законодательном уровне запретить списание соцвыплат и пособий в счет долгов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин призвал банки вернуть деньги из пособий, которые списали за долги

Владимир Путин призвал банки вернуть деньги из пособий, которые списали за долги

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал банки вернуть деньги из пособий, которые были списаны за долги.

- До начала учебного года осталась всего неделя. Всем семьям, где есть дети школьного возраста, предоставляется выплата в 10 000 рублей. Большинство получили. Но люди говорят о проблеме. В чем? Банки списывают в счет погашения долгов средства поддержки со стороны государства. Но это недопустимо. Указами президента предусмотрена защита выплат от автоматического списания фин.организациями, — сказал российский лидер на съезде партии "Единая Россия".

Глава государства также предложил на законодательном уровне запретить списание соцвыплат и пособий в счет долгов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат работающие и неработающие пенсионеры.

До этого Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. Как заявил президент, выплату должны получить все "вне зависимости от количества звезд на погонах», поскольку «все в данном случае все равны".