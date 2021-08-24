Путин рассказал об угрозе международного терроризма Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал об угрозе международного терроризма. По его мнению, она до сих пор не исчезла.

“Эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться”, - заявил Путин в ходе выступления на втором этапе съезда "Единой России".

Президент напомнил, что Россия - это практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические бандформирования и ликвидировать бандподполье. Путин поблагодарил тех, кто отдал ради этой цели свою жизнь.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на угрозу, Россия может обеспечить свою безопасность и надежно защитить граждан. Как ранее писал сайт kp.ru, Путин также пообещал не вводить войска в Афганистан, где после захвата власти “Талибаном” (запрещенная в России террористическая организация) изменился политический режим.