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Политика24 августа 2021 18:50

Путин рассказал об угрозе международного терроризма

Россия способна защитить себя от террористов, считает президент
Наталья СМИРНОВА
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Путин рассказал об угрозе международного терроризма

Путин рассказал об угрозе международного терроризма

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал об угрозе международного терроризма. По его мнению, она до сих пор не исчезла.

“Эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться”, - заявил Путин в ходе выступления на втором этапе съезда "Единой России".

Президент напомнил, что Россия - это практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические бандформирования и ликвидировать бандподполье. Путин поблагодарил тех, кто отдал ради этой цели свою жизнь.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на угрозу, Россия может обеспечить свою безопасность и надежно защитить граждан. Как ранее писал сайт kp.ru, Путин также пообещал не вводить войска в Афганистан, где после захвата власти “Талибаном” (запрещенная в России террористическая организация) изменился политический режим.