Захарова заявила о последствиях для стран-участниц "Крымской платформы"

Мария Захарова назвала украинскую инициативу “Крымская платформа” популизмом и политическим спектаклем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинскую инициативу “Крымская платформа” популизмом и политическим спектаклем. По ее словам, Россия вынуждена рассматривать участие в мероприятии некоторых стран и международных организаций как посягательство на территориальную целостность страны. Об этом говорится в заявлении Марии Захаровой на сайте российского МИД.

“Крымская платформа” - название прошедшего в Киеве саммита, который был посвящен “возвращению” контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Мария Захарова подчеркнула, что участие в саммите скажется на отношениях этих стран с Россией.

В МИД также не видят для России возможности присоединиться к “Крымской платформе”, как призывают это сделать на Украине.

“В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности”, - сказала Захарова.

Захарова также подчеркнула, что для РФ вопрос принадлежности Крыма был закрыт в марте 2014 года по итогам референдума и сейчас страна готова взаимодействовать с иностранными партнерами только по вопросам развития этой территории.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские власти оценили потерю Крыма более чем в 100 миллиардов долларов. Российский политолог, с другой стороны, уверен, что Украина нанесла крымчанам куда больше убытки, когда банки Украины отказались вернуть им средства со счетов.