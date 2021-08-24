Москвичам пообещали самую холодную ночь за 82 дня

Столбики термометров впервые за последние 82 дня опустятся ниже +10 градусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил москвичей о самой холодной ночи за все лето. По его словам, столбики термометров впервые за последние 82 дня опустятся ниже +10 градусов.

Ночь с 24 на 25 августа также станет холодной и для других регионов из-за антициклональной, а значит и малооблачной погоды. Ниже отметки +5 градусов градусов температура опустится в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Смоленской, Костромской и Московской областей (север).

“До заморозков, дело скорее всего не дойдет, но местами может быть похолодание до +1. Это климатические показатели второй половины сентября”, - сообщает Тишковец в Instagram.

Как ранее писал сайт kp.ru, москвичам рано грустить о наступлении осени - в ближайшее время в город вернется теплая погода. Последние выходные лета будут очень солнечными, а потом и вовсе наступят жаркие +28 градусов.