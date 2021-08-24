Почетный знак "За успехи в труде" учредили в России

В России учредили почетный знак "За успехи в труде" Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде". Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

- В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", — гласит текст указа.

Также было утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

В 2018 году Владимир Путин утвердил указом новый знак отличия – "За наставничество". Его присуждают "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет" в помощи молодым специалистам и рабочим в их профессиональном становлении. Знак представляет собой круглую медаль из серебра с позолотой. На лицевой стороне изображено восходящее солнце, на фоне его лучей - знаки атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. Все это окружает пшеничный венок.