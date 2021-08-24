Шойгу: талибам* досталось огромное количество оружия, это реальная угроза

Сергей Шойгу заявил, что талибам* досталось огромное количество оружия и это реальная угроза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал реальной угрозой тот факт, что боевикам "Талибана"* досталось большое количество оружия.

- Талибам досталось огромное количество оружия, одних ПЗРК больше сотни, никто это не контролирует, — приводит слова министра "Интерфакс".

При этом никто это не контролирует, добавил Шойгу. Министр отметил, что Москва с тревогой смотрит на проблему с беженцами в Афганистане. Он выразил надежду, что вскоре в стране появятся какие-то власти.

Ранее официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид сообщил, что талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 2021 года. По словам Муджахида, радикалы уже перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту, и пропускают только иностранных граждан.

*Запрещенная в России террористическая организация