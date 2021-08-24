Единовременные выплаты получат порядка 43 миллионов пенсионеров

Порядка 43 миллионов пенсионеров получат единовременные выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель министра труда Ольга Баталина сообщила, что единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров. Она уточнила, что россияне получат допвыплату вместе с пенсией.

- Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета. При этом треть пенсионеров пользуется сегодня при получении пенсии услугами доставочных организаций, в том числе "Почты России". Поэтому в те сроки, в которые он получал пенсию, он получит и единовременную выплату, — сообщила Баталина.

Напомним, выплаты получат как неработающие, так и работающие пенсионеры.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим правительство России направит порядка 500 миллиардов рублей. Также Силуанов сообщил, что дополнительные доходы бюджета России в 2021 году составят около 1,6 – 1,7 триллиона рублей.