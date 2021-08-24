СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

- В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид), — сказала она.

По словам Петренко, после возвращения Республики Крым в состав России неизвестные решили причинить экономический и экологический ущерб полуострову путем перекрытия Северо-Крымского канала.

Напомним, до 2014 года днепровская вода, поступающая из Украины, покрывала 85% потребностей полуострова. Однако после вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла канал. До 2020 года в Крыму не было водного кризиса, однако из-за засухи водохранилища обмелели, и в некоторых городах и поселках были введены графики подачи воды.