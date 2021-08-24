Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2021 20:44

Путин подписал указ о расширении города Сарова

Изменения нужны для социально-экономического развития города, гласит текст указа
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин подписал указ о расширении города Сарова

Владимир Путин подписал указ о расширении города Сарова

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предусмотрено расширение территории города Сарова в Нижегородской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, к городу присоединятся "части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия". Это необходимо для социально-экономического развития Сарова.

Ранее Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде". Новая награда появилась "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации". Также было утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.