Талибы* прибыли в Панджшер на переговоры с сопротивлением

Представители "Талибана"* прибыли в Панджшер на переговоры с сопротивлением Фото: REUTERS

Представители движения "Талибан"* прибыли в афганскую провинцию Панджшер, чтобы провести переговоры с сопротивлением.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, ожидается, что со стороны сопротивления выступит Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда, которого талибы* убили 20 лет назад.

- Делегация талибов ... прибыла в Панджшер сегодня утром. Ожидается, что Панджшер сдастся без боя в результате переговоров, — говорится в сообщении источника.

Ранее лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд-младший опроверг сообщения издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам движения "Талибан"* Панджшер. Как передавало издание Iran International со ссылкой на источники из ближайшего окружения лидера афганского сопротивления, подобные планы даже не обсуждались и Панджшер, который остается единственной во всем Афганистане территорий не подконтрольной талибам*, будет отстаиваться до последнего.

*Запрещенная в России террористическая организация