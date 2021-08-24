Джо Байден допустил продолжение миссии США в Афганистане Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече G7 допустил, что Вашингтон может продолжить миссию в Афганистане. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на официальный источник.

- По словам высокопоставленного представителя администрации, Байден заявил.., что он намерен на данный момент вывести американские войска из Афганистана к назначенному им дедлайну 31 августа, сославшись на высокий риск террористического нападения. Но президент заявил, что есть возможность продления этой миссии, заявил представитель, — говорится в сообщении газеты.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провел тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения "Талибан"* Абдул Гани Барадаром. Как передает газета The Washington Post со ссылкой на источник, президент США Джо Байден направил главу ЦРУ в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. Центральное разведывательное управление, как отмечает издание, отказалось давать какие-либо комментарии, но, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.