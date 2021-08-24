США начали вывод военных из Афганистана

Соединенные Штаты начали вывод военных из Афганистана Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки приступили к выводу военных, которые обеспечивали эвакуацию, из Афганистана. Об этом сообщил телеканал Foх со ссылкой на американских чиновников.

- Военные США начали уход из Афганистана, — говорится в сообщении телеканала.

Согласно сообщению Белого дома, американский лидер Джо Байден поручил Пентагону разработать планы на случай возможного изменения сроков проведения эвакуации людей из Афганистана. Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты планируют завершить эвакуацию к назначенному дедлайну, то есть к 31 августа.

Ранее представитель радикального движения "Талибан"* в Катаре Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают последствия. Просьбы США и Великобриатнии продлить военное присутствие в Афганистане будут расценены боевиками как расширение оккупации, подчеркнул он.

*Запрещенная в России террористическая организация